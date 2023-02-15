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Аргентина
15 февраля 2023, 21:57 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:18
146
0

Источник: Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Тренер продолжит работать до 2026 года

15 февраля 2023, 21:57 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:18
146
0
Источник: Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил свой контракт с «альбиселесте» до лета 2026 года. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. До этого 44-летний специалист был ассистентом предыдущего наставника аргентинцев, Хорхе Сампаоли.

В декабре Лионель Скалони привел сборную Аргентины к третьему в истории титулу чемпионов мира, обыграв в финале мундиаля в Катаре Францию.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу продление контракта
Источник Twitter
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