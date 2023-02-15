Аргентина15 февраля 2023, 21:57 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:18
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Источник: Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
Тренер продолжит работать до 2026 года
15 февраля 2023, 21:57 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:18
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил свой контракт с «альбиселесте» до лета 2026 года. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. До этого 44-летний специалист был ассистентом предыдущего наставника аргентинцев, Хорхе Сампаоли.
В декабре Лионель Скалони привел сборную Аргентины к третьему в истории титулу чемпионов мира, обыграв в финале мундиаля в Катаре Францию.
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