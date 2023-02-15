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15 февраля 2023, 21:40 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:43
483
3

Омония проиграла АПОЭЛу, Беседин не забил

Роман Безус вышел на замену в концовке матча

15 февраля 2023, 21:40 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:43
483
3
Омония проиграла АПОЭЛу, Беседин не забил
ФК Омония. Артем Беседин

«Омония», за которую выступают украинские легионеры Артем Беседин и Роман Безус, вылетела в 1/4 финала Кубка Кипра от АПОЭЛа.

Беседин впервые вышел в основе «Омонии», и провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями. Безус вышел на замну только на 88-й минуте уже при счете 1:2.

«Омония» – АПОЭЛ – 1:2
Голы: Ансарифард 29 – Каро 52, Далсио 86

Удаление: Каро 69 (АПОЭЛ)

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Омония АПОЭЛ Кубок Кипра по футболу Роман Безус
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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donnerwetter
Ничё.... Ещё будут с ними же скоро дома играть в чемпионате, а в начале марта ответка в кубке. Ещё забьёт.
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0
Serhii P.
Це було б чудо, якщо він б забив
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0
terhoha
Деревяний недофутболіст хіба здатен щось забивати? Ха-ха. 
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0
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