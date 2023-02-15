Другие новости15 февраля 2023, 21:40 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:43
483
3
Омония проиграла АПОЭЛу, Беседин не забил
Роман Безус вышел на замену в концовке матча
15 февраля 2023, 21:40 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:43
483
3
«Омония», за которую выступают украинские легионеры Артем Беседин и Роман Безус, вылетела в 1/4 финала Кубка Кипра от АПОЭЛа.
Беседин впервые вышел в основе «Омонии», и провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями. Безус вышел на замну только на 88-й минуте уже при счете 1:2.
«Омония» – АПОЭЛ – 1:2
Голы: Ансарифард 29 – Каро 52, Далсио 86
Удаление: Каро 69 (АПОЭЛ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2023, 20:52 0
Украинец сыграет против своей бывшей команды
Футбол | 15 февраля 2023, 17:11 3
Туринцам нужна путевка в чемпионский евротурнир
Футбол | 15.02.2023, 05:05
Футбол | 15.02.2023, 05:20
Футбол | 15.02.2023, 14:35
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Ничё.... Ещё будут с ними же скоро дома играть в чемпионате, а в начале марта ответка в кубке. Ещё забьёт.
Це було б чудо, якщо він б забив
Деревяний недофутболіст хіба здатен щось забивати? Ха-ха.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
13.02.2023, 16:20 7
14.02.2023, 17:10 7
14.02.2023, 09:50 16
15.02.2023, 07:51 3
14.02.2023, 22:59 3
13.02.2023, 16:55 5
14.02.2023, 01:52 13