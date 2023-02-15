Омония проиграла АПОЭЛу, Беседин не забил

«Омония», за которую выступают украинские легионеры Артем Беседин и Роман Безус, вылетела в 1/4 финала Кубка Кипра от АПОЭЛа.

Беседин впервые вышел в основе «Омонии», и провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями. Безус вышел на замну только на 88-й минуте уже при счете 1:2.

«Омония» – АПОЭЛ – 1:2

Голы: Ансарифард 29 – Каро 52, Далсио 86

Удаление: Каро 69 (АПОЭЛ)