Другие новости15 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:40
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Беседин впервые попал в основу Омонии
Украинский форвард сыграет против АПОЭЛа
15 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:40
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Сегодня, 15 февраля «Омония» в 1/4 финала Кубка Кипра дома сыграет с АПОЭЛом. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Украинский форвард Артем Беседин попал в основу «Омонии» на матч. Для него это будет первый выход в основе клуба из Лимасола. Дебютировал Беседин за «Омонию» 10 февраля в матче против «Ариса», выйдя на замену на 63-й минуте.
Другой украинский легионер «Омонии», Роман Безус остался в запасе. В матче против «Ариса» он был заменен в перерыве из-за повреждения.
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