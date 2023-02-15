Беседин впервые попал в основу Омонии

Сегодня, 15 февраля «Омония» в 1/4 финала Кубка Кипра дома сыграет с АПОЭЛом. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Беседин попал в основу «Омонии» на матч. Для него это будет первый выход в основе клуба из Лимасола. Дебютировал Беседин за «Омонию» 10 февраля в матче против «Ариса», выйдя на замену на 63-й минуте.

Другой украинский легионер «Омонии», Роман Безус остался в запасе. В матче против «Ариса» он был заменен в перерыве из-за повреждения.