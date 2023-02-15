Англия15 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:53
667
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Зинченко – в основе Арсенала на матч с Манчестер Сити
Украинец сыграет против своей бывшей команды
15 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:53
667
0
Сегодня, 15 февраля «Арсенал» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 21:30 по Киеву.
Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в составе «Арсенал» на матч против своей бывшей команды.
Составы команд:
«Арсенал»: Рамсдэйл – Габриэл, Салиба, Томиясу, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Мартинелли, Нкетия
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва – Грилиш, Марез, Холанд
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