Зинченко – в основе Арсенала на матч с Манчестер Сити

Сегодня, 15 февраля «Арсенал» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 21:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в составе «Арсенал» на матч против своей бывшей команды.

Составы команд:

«Арсенал»: Рамсдэйл – Габриэл, Салиба, Томиясу, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Мартинелли, Нкетия

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва – Грилиш, Марез, Холанд