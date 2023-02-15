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  4. Заря просматривает на сборах 4-х игроков: двух легионеров и двух украинцев
Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 20:40 |
252
0

Заря просматривает на сборах 4-х игроков: двух легионеров и двух украинцев

Луганский клуб планирует существенное усиление перед возобновлением УПЛ

15 февраля 2023, 20:40 |
252
0
Заря просматривает на сборах 4-х игроков: двух легионеров и двух украинцев
Twitter. Янив Эдери

Украинский футбольный клуб «Заря» на сборах в Турции просматривает четырех футболистов.

Как сообщает Football.ua, луганская команда планирует подписать двух украинцев и двух легионеров.

Изначально стало известно, что на просмотре у клуба находятся Виталий Мороховец, Денис Почапский и Георги Кореидзе. Вскоре появилась информация и о еще одном потенциальном новичке – Яниве Эдери, про которого сообщил фан-сайт «Зари».

19-летний Мороховец известен тем, что играл за молодежную команду «Ворсклы», а 18-летний Почапский с 2022 года выступал в чемпионате Польши. Интересно, что Почапский является воспитанником «Шахтера».

24-летний грузинский полузащитник Кореидзе выступал за «Гренобль» во второй лиге Франции, а 19-летний француз Янив Эдери имеет опыт выступления за испанский «Атлетико» из Забала.

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Заря Луганск просмотр игроков учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ Виталий Мороховец Денис Почапский Георги Кореидзе Янив Эдери
Источник Фан-сайт ФК Заря
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