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  4. Лунин – в основе Реала на матч против Эльче
Испания
15 февраля 2023, 20:21 |
661
1

Лунин – в основе Реала на матч против Эльче

Украинский голкипер снова выйдет в основе

15 февраля 2023, 20:21 |
661
1
Лунин – в основе Реала на матч против Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 15 февраля «Реал» Мадрид в 21-м туре Ла Лиги дома сыграет с «Эльче». Начло матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин снова вышел в основе «Реала» на матч. Этот матч будет для 24-летнего украинца 11-м официальным в нынешнем сезоне за «Реал» и шестым в Ла Лиге.

Состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Камавинга, Вальверде, Себальос, Асенсио, Родриго, Бензема

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Андрей Лунин Реал Мадрид Эльче Ла Лига стартовые составы
Источник ФК Реал Мадрид
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norma_zap
Удачи Андрею и Реалу!
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