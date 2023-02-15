Лунин – в основе Реала на матч против Эльче

Сегодня, 15 февраля «Реал» Мадрид в 21-м туре Ла Лиги дома сыграет с «Эльче». Начло матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин снова вышел в основе «Реала» на матч. Этот матч будет для 24-летнего украинца 11-м официальным в нынешнем сезоне за «Реал» и шестым в Ла Лиге.

Состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Камавинга, Вальверде, Себальос, Асенсио, Родриго, Бензема