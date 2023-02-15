Испания15 февраля 2023, 20:21 |
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Лунин – в основе Реала на матч против Эльче
Украинский голкипер снова выйдет в основе
15 февраля 2023, 20:21 |
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Сегодня, 15 февраля «Реал» Мадрид в 21-м туре Ла Лиги дома сыграет с «Эльче». Начло матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер Андрей Лунин снова вышел в основе «Реала» на матч. Этот матч будет для 24-летнего украинца 11-м официальным в нынешнем сезоне за «Реал» и шестым в Ла Лиге.
Состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Камавинга, Вальверде, Себальос, Асенсио, Родриго, Бензема
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