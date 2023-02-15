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  4. Оливер КАН: «Увидели, на что способен Мбаппе. Нам повезло»
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 20:06 |
804
2

Оливер КАН: «Увидели, на что способен Мбаппе. Нам повезло»

Гендиректор «Баварии» – о матче против «ПСЖ»

15 февраля 2023, 20:06 |
804
2
Оливер КАН: «Увидели, на что способен Мбаппе. Нам повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан признался, что впечатлен игрой форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (победа 1:0):

«Во втором тайме мы увидели, на что способен этот совершенно исключительный игрок — вызывая эмоции не только у болельщиков, но и у своей команды. Нам немного повезло».

Мбаппе в матче против «Баварии» вышел на замену на 57-й минуте после травмы. Форвард забил гол, который был отменен VAR из-за офсайда.

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Оливер Кан Бавария ПСЖ - Бавария ПСЖ Килиан Мбаппе Лига чемпионов
Источник Sport1.de
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Mike000000
А как Месси сыграл? Я матч просто не смотрел
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