Оливер КАН: «Увидели, на что способен Мбаппе. Нам повезло»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан признался, что впечатлен игрой форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (победа 1:0):

«Во втором тайме мы увидели, на что способен этот совершенно исключительный игрок — вызывая эмоции не только у болельщиков, но и у своей команды. Нам немного повезло».

Мбаппе в матче против «Баварии» вышел на замену на 57-й минуте после травмы. Форвард забил гол, который был отменен VAR из-за офсайда.