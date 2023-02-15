Счет на миллионы. Назван заработок главы ФИФА Инфантино за 2022 год

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино по итогам 2022 года стал обладателем суммы в размере 3,62 млн евро в качестве вознаграждения. Доход швейцарца сформирован из его базового оклада и всех бонусов, полученных по итогам года. В свою очередь, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура из Сенегала заработала в 2022 году 1,918 млн евро.

Об этом сообщает L'Equipe, ссылаясь на годовой отчет ФИФА.

Кроме этого, источник утверждает, что наступившем 2023 году 52-летний Инфантино будет удостоен премии в размере 1,66 млн евро за чемпионат мира в Катаре.

Как известно, Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. В июне 2019 года он был переизбран на второй срок.