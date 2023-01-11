Превышение служебных полномочий. В Швейцарии повторно допросили Инфантино

В Цюрихе (Швейцария) сотрудники прокураторы повторно допросили президента ФИФА Джанни Инфантино.

Функционер подозревается в подстрекательстве к превышению служебных полномочий, нарушении служебной тайны и препятствованию уголовному производству.

Дело в том, что в 2020 года началось расследование по делу возможных тайных встреч Инфантино с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Лаубер вел дела, которые напрямую были связаны с ФИФА, а затем он ушел со своего поста в том же году.

Ранее Инфантино отметился позорным поступком – президент ФИФА сделал селфи с улыбкой на лице на похоронах Пеле.