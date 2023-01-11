Превышение служебных полномочий. В Швейцарии повторно допросили Инфантино
Президент ФИФА подозревается в нарушении служебной тайны
В Цюрихе (Швейцария) сотрудники прокураторы повторно допросили президента ФИФА Джанни Инфантино.
Функционер подозревается в подстрекательстве к превышению служебных полномочий, нарушении служебной тайны и препятствованию уголовному производству.
Дело в том, что в 2020 года началось расследование по делу возможных тайных встреч Инфантино с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Лаубер вел дела, которые напрямую были связаны с ФИФА, а затем он ушел со своего поста в том же году.
Ранее Инфантино отметился позорным поступком – президент ФИФА сделал селфи с улыбкой на лице на похоронах Пеле.
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При чому правила (закони) можуть бути будь-які. Головне, щоб ці правила були прозорими (зрозумілими всім) та однаковими (тобто вони застосовувалися до всіх).
Будь-які преференції та привілеї шкодять усім: як тим, хто їх отримує, так і тим, хто страждає від умовної несправедливості.
Як показує футбол - Швейцарія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Китай - навіть маючи безмежні грошові, людські та інтелектуальні ресурси зробити в футболі нічого не можуть. А це показово. Бо там не дотримуються правил (відсутня рівність та зрозумілість для всіх), там існують преференції (привілеї) і немає реальної свободи особистості.