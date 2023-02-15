Товарищеские матчи
15.02.2023, FT 4 : 2
Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 17:30 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:42
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Черноморец в результативном матче обыграл Ниву Винница
Команды забили на двоих шесть голов
15 февраля 2023, 17:30 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:42
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В среду, 15 февраля, на своей загородной базе в Совиньоне одесский «Черноморец» провел товарищеский матч с винницкой «Нивой».
Игра с представителем Второй лиги национального чемпионата порадовал большим количеством голов и завершился со счетом 4:2 в пользу одесситов.
Товарищеский матч
«Черноморец» Одесса – «Нива» Винница – 4:2
Голы: Юсов, 4 (1:0). Алефиренко, 60 (2:0). Войтиховский, ??? (3:0). Войтиховский, 72 (4:0). Швец, ??? (4:1). Кольцов, 77 (4:2).
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