В среду, 15 февраля, на своей загородной базе в Совиньоне одесский «Черноморец» провел товарищеский матч с винницкой «Нивой».

Игра с представителем Второй лиги национального чемпионата порадовал большим количеством голов и завершился со счетом 4:2 в пользу одесситов.

Товарищеский матч

«Черноморец» Одесса – «Нива» Винница – 4:2

Голы: Юсов, 4 (1:0). Алефиренко, 60 (2:0). Войтиховский, ??? (3:0). Войтиховский, 72 (4:0). Швец, ??? (4:1). Кольцов, 77 (4:2).