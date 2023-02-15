В среду, 15 февраля, «Черноморец» проведет свой контрольный матч на своей тренировочной базе в Совиньоне.

Соперником «моряков» станет винницкая «Нива» из Второй лиги.

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Початок зустрічі о 15:00 за Києвом.

Черноморец – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция