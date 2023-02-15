Товарищеские матчи
15.02.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 11:20 | Обновлено 15 февраля 2023, 11:21
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Черноморец – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 февраля 2023, 11:20 | Обновлено 15 февраля 2023, 11:21
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В среду, 15 февраля, «Черноморец» проведет свой контрольный матч на своей тренировочной базе в Совиньоне.
Соперником «моряков» станет винницкая «Нива» из Второй лиги.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Початок зустрічі о 15:00 за Києвом.
Черноморец – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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