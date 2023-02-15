Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Ренн
Поединок состоится в четверг, 16 февраля
В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» сыграет против «Ренна». Поединок пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 19.45 по киевскому времени.
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Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Поединок Шахтер – Ренн в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
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Крупная победа Ренна
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