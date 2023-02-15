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Лига Европы
15 февраля 2023, 17:18 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:55
545
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Ренн

Поединок состоится в четверг, 16 февраля

15 февраля 2023, 17:18 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:55
545
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Ренн
ФК Шахтер

В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» сыграет против «Ренна». Поединок пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 19.45 по киевскому времени.

Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Поединок Шахтер – Ренн в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 1/16 финала 🏆 Лиги Европы между командами Шахтер и Ренн, который пройдет 16 февраля в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

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Минимальная победа Шахтера

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Ничья

1 голос 50 %

Минимальная победа Ренна

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Крупная победа Ренна

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Источник Sport.ua
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