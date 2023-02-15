Товарищеские матчи
14.02.2023, FT 3 : 1
Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:32
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Рух – Истра – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
15 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:32
386
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14 февраля в первом спарринге третьего хорватского сбора «Рух» обыграл хорватскую «Истру» из Пулы со счетом 3:1.
Товарищеский матч
«Рух» (Львов, Украина) – «Истра» (Пула, Хорватия) – 3:1
Голы: Альваренга, 20; Соломон, 42 (пен.); Сапуга, 84 – Лисица, 34.
«Рух»: Панькив, Лях (Джеферсон, 84), Слюбик (Веремиенко, 84), Дидик, Роман, Довгий, Сапуга, Соломон, Таллес, Альваренга (Мысык, 67), Климчук (Карабин, 84)
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