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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 17:39 |
486
0

Рух уверенно обыграл хорватскую Истру в первом спарринге третьего сбора

Украинский клуб победил с преимуществом в два гола

14 февраля 2023, 17:39 |
486
0
Рух уверенно обыграл хорватскую Истру в первом спарринге третьего сбора
ФК Рух Львов

14 февраля в первом спарринге третьего хорватского сбора «Рух» обыграл хорватскую «Истру» из Пулы со счетом 3:1.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Истра» (Пула, Хорватия) – 3:1
Голы: Альваренга, 20; Соломон, 42 (пен.); Сапуга, 84 – Лисица, 34.

«Рух»: Панькив, Лях (Джеферсон, 84), Слюбик (Веремиенко, 84), Дидик, Роман, Довгий, Сапуга, Соломон, Таллес, Альваренга (Мысык, 67), Климчук (Карабин, 84)

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Источник Sport.ua
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