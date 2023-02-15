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  4. Боруссия Д – Челси: затянут ли Мудрик, Феликс и Фернандес Лондон в 1/4?
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 15:41 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:48
244
1

Боруссия Д – Челси: затянут ли Мудрик, Феликс и Фернандес Лондон в 1/4?

Челси выиграл всего два из последних 12 матчей во всех турнирах

15 февраля 2023, 15:41 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:48
244
1
Боруссия Д – Челси: затянут ли Мудрик, Феликс и Фернандес Лондон в 1/4?

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февраля. 22.00. Дортмунд. Сигнал Идуна Парк.
Где смотреть – медиасервис Megogo.

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа «Боруссии» Д – 2.50
Победа «Челси» – 2.90
Ничья – 3.35

Лондон


«Челси» возвращается в Лигу чемпионов после провального отрезка в домашних турнирах. «Синие» вылетели из всех английских кубков, а в чемпионате Англии скатились на девятое место. Чтобы исправить ситуацию, клуб зимой потратил 329 млн. евро на новичков, среди которых оказался и Михаил Мудрик. Но пока это не особенно помогло, по крайней мере, украинец принял участие в трех матчах - все закончились вничью (0:0 с «Ливерпулем» и «Фулгемом», 1:1 – с «Вест Хэмом»). В целом же Мудрик, Жоау Феликс, Энцо Фернандес, Нони Мадуэке и Давид Датро Фофана на всех пока оформили 1+1 по системе «гол+пас». И все идет к тому, что «Челси» не будет играть в еврокубках следующего сезона. Поэтому от этого розыгрыша следует брать по максимуму, пока тут все удается. В группе Лиги чемпионов лондонцы финишировали первым, обойдя «Милан», проиграв первый матч загребскому «Динамо» и попрощавшись с Тухелем.

Дортмунд


«Боруссия» – одна из тех команд, которая после перерыва на чемпионат мира заиграла новыми красками. Команда Эдина Терзича выиграла все 6 матчей в домашних турнирах, забив при этом 17 мячей, и практически догнала «Баварию» в чемпионской гонке. От первого места их отделяет всего 3 очка (от идущего вторым берлинского «Униона» - 2).

В пользу немецкой команды и домашние стены. За 12 матчей на «Сигналь Идуна Парк» в этом сезоне они уступили только один раз и 8 раз побеждали. На родной арене черно-желтые не проиграли «Баварии» (2:2) в чемпионате и «Ман Сити» в ЛЧ (0:0).

Зимой «Боруссия» решила сразу несколько важных кадровых вопросов. Во-первых, продлила контракт с 18-летним Юсуфой Мукоко, кроме того, подписала правого защитника своего прямого конкурента за титул в Бундеслиге «Униона» Юлиана Рюэрсона, и к радости болельщиков попрощалась с Торганом Азаром, который перешел за ПСВ. Правда, юный талант дортмундцев Мукоко с «Челси» не сыграет. Нападающий травмировался в матче с «Вердером» и пропустит до 6 недель.

Прогноз от Parimatch Ukraine
Аналитики первого легального букмекера в Украине и официального партнера «Челси» именно лондонцев считают потенциальными четвертьфиналистами. Коэффициент на выход команды Поттера в следующую стадию Лиги чемпионов – 1:59, на Дормунд – 2:45. А вот в матче на «Сигнал Идуна Парк» эксперты отдают незначительное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.50. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2:90, ничья идет за 3:35.

Синие подходят к матчам 1/8 финала ЛЧ не в лучшей форме. Команда выиграла всего два из последних 12 матчей во всех турнирах и потерпела шесть поражений. Поставить на то, что лондонцы не проиграют в Дортмунде, можно с коэффициентом 1.57. Самый вероятный результат первого матча этого поединка – ничья 1:1. Котировки – 6.70.

Команды ни разу не встречались между собой, так что ждем дебюта. Выбирай своих любимцев и заряжай на Лигу чемпионов вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Не думаю, що Челсі пройде далі. 
Ім би хоч в якісь єврокубки в наступному сезоні потрапити. 
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