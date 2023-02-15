В среду, 15 февраля, бельгийский «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет лиссабонскую «Бенфику». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Предстоящий матч станет принципиальным для украинского нападающего «Брюгге» Романа Яремчука. В августе 2022 года бельгийцы купили его за 16 млн евро именно у «Бенфики». Трансфер форварда стал самым дорогим в истории чемпионата Бельгии.