Лига чемпионов15 февраля 2023, 15:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:48
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Брюгге – Бенфика
Нынешняя команда Романа Яремчука примет его бывший клуб
15 февраля 2023, 15:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:48
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В среду, 15 февраля, бельгийский «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет лиссабонскую «Бенфику». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Предстоящий матч станет принципиальным для украинского нападающего «Брюгге» Романа Яремчука. В августе 2022 года бельгийцы купили его за 16 млн евро именно у «Бенфики». Трансфер форварда стал самым дорогим в истории чемпионата Бельгии.
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