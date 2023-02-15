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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 15:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:48
43
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Брюгге – Бенфика

Нынешняя команда Романа Яремчука примет его бывший клуб

15 февраля 2023, 15:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:48
43
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Брюгге – Бенфика
ФК Брюгге

В среду, 15 февраля, бельгийский «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет лиссабонскую «Бенфику». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Предстоящий матч станет принципиальным для украинского нападающего «Брюгге» Романа Яремчука. В августе 2022 года бельгийцы купили его за 16 млн евро именно у «Бенфики». Трансфер форварда стал самым дорогим в истории чемпионата Бельгии.

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Источник Sport.ua
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