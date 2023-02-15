АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки. Матч пройдет в Ларнаке. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Для команды Александра Кучера еврокубковый поединок станет первым официальным в 2023 году. За период зимних тренировочных сборов «Днепр-1» сыграл восемь спаррингов, в которых одержал пять побед, два матча не выявили победителя и лишь в одном потерпел поражение. Весьма неплохой результат, правда уровень соперников не был слишком высоким.

Соперники встречались между собой в прошлом году в квалификации Лиги Европы. Напомним, что тогда киприоты обыграли днепрян по итогам двух матчей (2:1 и 3:0). Поэтому у подопечных Кучера будет дополнительная мотивация поквитаться за досадные поражения осенью 2022 года.

Поединок АЕК Ларнака – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК Ларнака – «Днепр-1».