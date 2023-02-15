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Лига Европы
15 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:18
189
0

Бускетс и Дембеле не сыграют за Барселону в предстоящем матче с МЮ

Каталонцы будут вынуждены играть не в оптимальном составе

15 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:18
189
0
Бускетс и Дембеле не сыграют за Барселону в предстоящем матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Стала известна заявка испанской «Барселоны» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится в четверг, 16 февраля, в столице Каталонии. Начало – в 19:45 по Киеву.

Главный тренер «блауграны» Хави был вынужден оставить вне заявочного списка подопечных Серхио Бускетса и Усмана Дембеле. Они остаются в лазарете коллектива. Бускетс, напомним, травмировался 5 февраля в матче Ла Лиги с «Севильей» (3:0).

Ожидается, что Бускетс сможет вернуться в обойму «Барселоны» к ответной игре с «Ман Юнайтед», которая состоится 23 февраля в Англии. А вот Дембеле восстановиться не успеет.

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Барселона Лига Европы Серхио Бускетс Усман Дембеле Манчестер Юнайтед травмы
Источник ФК Барселона
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