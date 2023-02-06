Серьезная потеря. Барселона не сыграет с МЮ в оптимальном составе

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл из основной обоймы коллектива из-за травмы, полученной накануне, 5 февраля, в матче с «Севильей» (3:0). Сообщается, что у опытного игрока средней линии каталонцев диагностировано растяжение связок внешней боковой связки левой лодыжки.

Пресс-служба «блауграны» информирует, что Бускетс пробудет в лазарете от двух до трех недель. Вероятнее всего, он будет вынужден пропустить первую игру плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая состоится в столице Каталонии 16 февраля.

Травма Бускетса – новая проблема для наставника «Барселоны» Хави, ведь ранее из строя выбыл вингер Усман Дембеле. Француз не поможет партнерам не только в первой игре с «Ман Юнайтед», а и в ответном поединке. А вот Бускетс сыграть в Манчестере должен.