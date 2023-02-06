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Испания
06 февраля 2023, 15:36 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:44
903
0

Серьезная потеря. Барселона не сыграет с МЮ в оптимальном составе

Хави придется поломать голову над проблемой

06 февраля 2023, 15:36 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:44
903
0
Серьезная потеря. Барселона не сыграет с МЮ в оптимальном составе
Getty Images/Global Images Ukraine.Серхио Бускетс

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл из основной обоймы коллектива из-за травмы, полученной накануне, 5 февраля, в матче с «Севильей» (3:0). Сообщается, что у опытного игрока средней линии каталонцев диагностировано растяжение связок внешней боковой связки левой лодыжки.

Пресс-служба «блауграны» информирует, что Бускетс пробудет в лазарете от двух до трех недель. Вероятнее всего, он будет вынужден пропустить первую игру плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая состоится в столице Каталонии 16 февраля.

Травма Бускетса – новая проблема для наставника «Барселоны» Хави, ведь ранее из строя выбыл вингер Усман Дембеле. Француз не поможет партнерам не только в первой игре с «Ман Юнайтед», а и в ответном поединке. А вот Бускетс сыграть в Манчестере должен.

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Серхио Бускетс травма Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед
Источник Marca
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