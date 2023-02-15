Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан РОМЕРО: «Надежда умирает последней»
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:14
220
0

Кристиан РОМЕРО: «Надежда умирает последней»

Защитник «Тоттенхэма» – о поражении от «Милана»

15 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:14
220
0
Кристиан РОМЕРО: «Надежда умирает последней»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

24-летний защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы переживаем непростой отрезок со взлетами и падениями и нам не хватает сплоченности как команде. Но надежда умирает последней. У нас хорошая команда, и мы можем изменить ход противостояния на своем поле», - сказал Ромеро.

Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «ПСЖ проиграл только 0:1, а правила выездного гола уже нет»
Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Нет смысла заглядывать далеко вперед»
Брюгге – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристиан Ромеро Милан Тоттенхэм Лига чемпионов
Источник TNT Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Футбол | 15 февраля 2023, 05:20 2
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех

Лучше всех овладел этим языком Илья Забарный, ушедший в «Борнмут»

Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»
Футбол | 15 февраля 2023, 10:51 4
Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»
Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»

Португалец ранее работал в Украине и понимает, о чем говорит

Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Футбол | 15.02.2023, 05:05
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
Биатлон | 14.02.2023, 17:10
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
Драка Миная и шинника, победа Баварии в Париже, Динамо проиграло Шацких
Футбол | 15.02.2023, 08:50
Драка Миная и шинника, победа Баварии в Париже, Динамо проиграло Шацких
Драка Миная и шинника, победа Баварии в Париже, Динамо проиграло Шацких
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 20
Футбол
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
13.02.2023, 17:25 7
Теннис
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
13.02.2023, 13:29 41
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 15
Футбол
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
13.02.2023, 16:55 5
Футбол
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
13.02.2023, 14:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности