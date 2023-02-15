Лига чемпионов15 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:14
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Кристиан РОМЕРО: «Надежда умирает последней»
Защитник «Тоттенхэма» – о поражении от «Милана»
15 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 15 февраля 2023, 14:14
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24-летний защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы переживаем непростой отрезок со взлетами и падениями и нам не хватает сплоченности как команде. Но надежда умирает последней. У нас хорошая команда, и мы можем изменить ход противостояния на своем поле», - сказал Ромеро.
Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне.
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