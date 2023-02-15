Кристиан РОМЕРО: «Надежда умирает последней»

24-летний защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы переживаем непростой отрезок со взлетами и падениями и нам не хватает сплоченности как команде. Но надежда умирает последней. У нас хорошая команда, и мы можем изменить ход противостояния на своем поле», - сказал Ромеро.

Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне.