Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Нет смысла заглядывать далеко вперед»

33-летний защитник английского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Никогда не выхожу на матч Лиги чемпионов с мыслями, что мы не можем его выиграть. Завтрашняя игра не станет исключением. Мы не слишком успешно выступаем в последнее время, но это новый турнир, и мы должны доказывать свою состоятельность на поле. Нет смысла заглядывать далеко вперед. Должны думать о победе в ближайшем матче, сосредоточиться и сфокусироваться на этой задаче», - сказал Аспиликуэта.

Матч «Боруссия Д» – «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.