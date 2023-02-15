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Англия
15 февраля 2023, 12:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 13:06
93
0

Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Нет смысла заглядывать далеко вперед»

Защитник «Челси» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 12:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 13:06
93
0
Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Нет смысла заглядывать далеко вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

33-летний защитник английского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Никогда не выхожу на матч Лиги чемпионов с мыслями, что мы не можем его выиграть. Завтрашняя игра не станет исключением. Мы не слишком успешно выступаем в последнее время, но это новый турнир, и мы должны доказывать свою состоятельность на поле. Нет смысла заглядывать далеко вперед. Должны думать о победе в ближайшем матче, сосредоточиться и сфокусироваться на этой задаче», - сказал Аспиликуэта.

Матч «Боруссия Д» – «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Сесар Аспиликуэта Челси Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Челси
Источник УЕФА
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