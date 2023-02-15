НЕМЧАНИНОВ: «Как можно заставить дебила петь гимн, если он слов не знает?»
Защитник «Миная» – о драке с игроками «шинника» и дурацкой версии событий от российской стороны
Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о драке с футболистами российского «шинника», которая произошла в отеле на сборе в Турции.
«Сказали, что будем п******, да и все. Что делать? Жизнь такова сейчас.
Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.
Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут – полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить дебила петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте – тоже не было.
Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им п****? Дали», – сказал Немчанинов.
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