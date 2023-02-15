Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НЕМЧАНИНОВ: «Как можно заставить дебила петь гимн, если он слов не знает?»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 10:50 |
2017
0

НЕМЧАНИНОВ: «Как можно заставить дебила петь гимн, если он слов не знает?»

Защитник «Миная» – о драке с игроками «шинника» и дурацкой версии событий от российской стороны

15 февраля 2023, 10:50 |
2017
0
НЕМЧАНИНОВ: «Как можно заставить дебила петь гимн, если он слов не знает?»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о драке с футболистами российского «шинника», которая произошла в отеле на сборе в Турции.

«Сказали, что будем п******, да и все. Что делать? Жизнь такова сейчас.

Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.

Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут – полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить дебила петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте – тоже не было.

Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им п****? Дали», – сказал Немчанинов.

По теме:
Металлист 1925 завершил сбор в Турции и летит в Украину
Уничтожают лучшие российские войска. ВСУ рассказали про оборону Бахмута
Черноморец – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война Дмитрий Немчанинов
Источник Футбол 2.0
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серхио РАМОС: «Чувствую вину перед болельщиками. Надо показать характер»
Футбол | 15 февраля 2023, 03:19 1
Серхио РАМОС: «Чувствую вину перед болельщиками. Надо показать характер»
Серхио РАМОС: «Чувствую вину перед болельщиками. Надо показать характер»

Защитник «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Баварии» в матче ЛЧ

Панков потроллил Селезнева после драки Миная с шинником
Футбол | 14 февраля 2023, 13:48 5
Панков потроллил Селезнева после драки Миная с шинником
Панков потроллил Селезнева после драки Миная с шинником

Евгений Селезнев драку пропустил

ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Футбол | 14.02.2023, 22:59
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Футбол | 15.02.2023, 00:27
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
Футбол | 14.02.2023, 21:54
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
14.02.2023, 13:02 7
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 15
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
13.02.2023, 17:20 6
Биатлон
«Невыносимая боль в ребрах». Выхрист рассказал о первом поражении
«Невыносимая боль в ребрах». Выхрист рассказал о первом поражении
13.02.2023, 12:29 1
Бокс
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 8
Футбол
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности