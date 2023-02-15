Владимир ЧЕСНАКОВ: «Ризнык – половина Ворсклы, но мы рады за него»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о том, как в команде восприняли новость о продаже вратаря Дмитрия Ризныка в состав «Шахтера».

«Восприняли это положительно. Конечно, мы рады за Дмитрия, который своим трудом добился столь серьезного успеха – перешел в состав гранда нашего чемпионата. Каждый украинский футболист мечтает играть в таких клубах, как «Шахтер» и «Динамо». Я бы сказал Ризныку: «Дима, за тебя я очень рад, но всем нам тебя будет не хватать. Как человека со своими замечательными качествами, как хорошего товарища и как классного вратаря, не раз и не два выручавшего нас».

О Ризныке можно со всей уверенностью сказать, что он был как половина команды», – сказал Чеснаков.