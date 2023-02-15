Пеп ГВАРДИОЛА – о Зинченко: «Он был важной фигурой в нашем клубе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед перенесенным матчем 12-го тура АПЛ против «Арсенала» рассказал о бывшим игроке «горожан» Александре Зинченко, который сейчас защищает цвета «канониров».

«Здесь все его любят, он был важной фигурой в нашем клубе. Что мне понравилось в Александре, так это то, что в первые годы мы хотели передвинуть его, потому что думали, что он не будет много играть. Но он сказал: «Нет, я буду бороться за свою позицию». Я сказал: «Алекс, это сложно. У меня много игроков на твоей позиции под номером 10», но он сказал: «Нет, я буду играть здесь».

Он тренировался действительно хорошо, у него никогда не было плохого выражения лица, всегда хорошее поведение. И обычно, когда ты не играешь, иногда говорят, что я не хочу этого делать, но он был полной противоположностью: проводил дополнительное время в тренажерном зале, работая.

И за обстоятельства с большим количеством травм, и за то, как мы хотели видеть его на позиции крайнего защитника. Он воспользовался возможностью так, как будто это был его последний шанс в жизни. Это означает, что он хороший игрок и обладает хорошим мышлением.

Затем то, что произошло с «Арсеналом»: Микель Артета знает его очень хорошо, потому что они работали вместе, и он верил в это, пытался сделать наш процесс развития лучше. Я рад за него. Все идет хорошо», – сказал Гвардиола.

Встреча состоится 15 февраля, начало в 21:30 по Киеву.