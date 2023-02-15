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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Едем за тремя очками в Лондон, но это будет непросто»
Англия
15 февраля 2023, 08:24 |
405
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Едем за тремя очками в Лондон, но это будет непросто»

Полузащитник «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с «Арсеналом»

15 февраля 2023, 08:24 |
405
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Едем за тремя очками в Лондон, но это будет непросто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от перенесенного матча 12 тура АПЛ против «Арсенала».

«Скорее всего, это будет один из наших самых сложных матчей за последние годы – против очень сильного «Арсенала» с очень похожим стилем игры, с отличным тренером и великолепной командой. После победы над «Астон Виллой», я думаю, мы готовы продолжить в среду. Едем за тремя очками в Лондон, хотя знаем, что добыть их буде непросто.

Мы сыграем против лучшей команды Англии этого сезона, так что это будет топ-матч. Это команда, которую мы очень хорошо знаем. С нетерпением ждем футбола высочайшего уровня», – сказал Гюндоган.

Встреча состоится 15 февраля, начало в 21:30 по Киеву.

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Источник Manchester Evening News
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