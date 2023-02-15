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  4. Кенин впервые за 2,5 года обыграла соперницу из топ-20
WTA
15 февраля 2023, 08:03 |
135
0

Кенин впервые за 2,5 года обыграла соперницу из топ-20

Экс-четвертая ракетка мира добыла важную для себя победу

15 февраля 2023, 08:03 |
135
0
Кенин впервые за 2,5 года обыграла соперницу из топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Американская теннисистка София Кенин (№210 WTA) удачно использовала уайлд-кард от организаторов турнира WTA 500 в Катаре.

В матче первого раунда чемпионка Australian Open 2020 легко переиграла Людмилу Самсонову (№15 WTA).

Доха. Первый круг
София Кенин (США) – Людмила Самсонова – 6:3, 6:1

В следующем круге София сразится против Вероники Кудерметовой (№11 WTA).

Отметим, что Кенин в последний раз обыгрывала представительницу топ-20 мирового рейтинга на Ролан Гаррос 2020, когда в полуфинале одолела чешку Петру Квитову.

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София Кенин Людмила Самсонова WTA Доха
Источник Sport.ua
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