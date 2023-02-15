WTA15 февраля 2023, 08:03 |
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Кенин впервые за 2,5 года обыграла соперницу из топ-20
Экс-четвертая ракетка мира добыла важную для себя победу
15 февраля 2023, 08:03 |
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Американская теннисистка София Кенин (№210 WTA) удачно использовала уайлд-кард от организаторов турнира WTA 500 в Катаре.
В матче первого раунда чемпионка Australian Open 2020 легко переиграла Людмилу Самсонову (№15 WTA).
Доха. Первый круг
София Кенин (США) – Людмила Самсонова – 6:3, 6:1
В следующем круге София сразится против Вероники Кудерметовой (№11 WTA).
Отметим, что Кенин в последний раз обыгрывала представительницу топ-20 мирового рейтинга на Ролан Гаррос 2020, когда в полуфинале одолела чешку Петру Квитову.
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