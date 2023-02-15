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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Арсенал трясет, как писающую холодной ночью собаку»
Англия
15 февраля 2023, 07:35 |
1673
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Арсенал трясет, как писающую холодной ночью собаку»

Известный в прошлом футболист не может поверить, что лондонцы потеряли уверенность в своих силах

15 февраля 2023, 07:35 |
1673
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Арсенал трясет, как писающую холодной ночью собаку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал спад в результатах лондонского «Арсенала», который в последних трех матчах дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Как дела у «Арсенала»? Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьезный командный разговор. Вас трясет, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно. Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», – сказал Фердинанд.

Отметим, что 15 февраля «Арсенал» сразится против «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12 тура чемпионата Англии.

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Источник Manchester Evening News
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