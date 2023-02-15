Рио ФЕРДИНАНД: «Арсенал трясет, как писающую холодной ночью собаку»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал спад в результатах лондонского «Арсенала», который в последних трех матчах дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Как дела у «Арсенала»? Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьезный командный разговор. Вас трясет, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно. Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», – сказал Фердинанд.

Отметим, что 15 февраля «Арсенал» сразится против «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12 тура чемпионата Англии.