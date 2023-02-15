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  4. КОНТЕ: «Сложная атмосфера. Жду еще одного непростого матча в марте»
Англия
15 февраля 2023, 06:46 | Обновлено 15 февраля 2023, 07:34
395
0

КОНТЕ: «Сложная атмосфера. Жду еще одного непростого матча в марте»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Милана» в ЛЧ

15 февраля 2023, 06:46 | Обновлено 15 февраля 2023, 07:34
395
0
КОНТЕ: «Сложная атмосфера. Жду еще одного непростого матча в марте»
УЕФА. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Жду еще одного непростого матча в марте. Мы должны были лучше сыграть в эпизоде с пропущенным мячом, но мы бились в непростой атмосфере. Не будем забывать, что Милан выиграл чемпионат в прошлом году, а мы – нет».

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро:

М«ы переживаем непростой отрезок со взлетами и падениями и нам не хватает сплоченности как команде. Но надежда умирает последней. У нас хорошая команда, и мы можем изменить ход противостояния на своем поле».

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле:

«Мы слышали наших болельщиков, они были на высоте. В Лиге чемпионов такая атмосфера на каждом стадионе, так что мы должны быть готовы к этому. Это был трудный матч. Обе команды сражались изо всех сил».

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Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Милан - Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Ромеро Клеман Ленгле
Источник УЕФА
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