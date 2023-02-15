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  4. Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 04:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 05:14
894
0

Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии

Кингсли Коман стал героем матча, забив единственный гол в игре 1/8 финала ЛЧ

15 февраля 2023, 04:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 05:14
894
0
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
УЕФА. Кингсли Коман

14 февраля «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Лучшим игроком первого матча назван автор забитого мяча Кингсли Коман.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Именно через Комана гости создавали всю остроту в первом тайме. После перерыва он поменял фланг и забил победный гол четким хладнокровным ударом. Коман также проделал огромный объем работы без мяча, позволяя Баварии гасить атаки Пари Сен-Жермен в зародыше».

Кингсли Коман получил очень высокую оценку 9.0 от WhoScored за матч ПСЖ и Баварии

Оценки за матч Милана и Тоттенхэма (1:0): лучший игрок – Леау (Милан)

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Кингсли Коман WhoScored лучший игрок
Источник WhoScored
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Единственный гол забил Коман

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