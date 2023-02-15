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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 15 февраля 2023, 05:32
286
0

Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех

Лучше всех овладел этим языком Илья Забарный, ушедший в «Борнмут»

15 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 15 февраля 2023, 05:32
286
0
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Фланговый хавбек «Динамо» Бенито рассказал, кто в команде владеет английским языком лучше всех:

«Все игроки немного разговаривают на английском, но лучше всех владел этим языком Илья Забарный. Он сильно помогал мне в тренировочном процессе, переводил тренера во время теоретических занятий. Мне его будет не хватать.

Владимир Шепелев постоянно пытается помочь – объяснить, перевести. Он неплохо говорит на английском.

Кто самый общительный футболист команды в жизни? Думаю, кум (Денис Гармаш), капитан (Сергей Сидорчук) и Кара (Александр Караваев)».

Защитник Илья Забарный недавно перешел из Динамо в английский «Борнмут».

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Динамо Киев Бенито Илья Забарный Владимир Шепелев Денис Гармаш Сергей Сидорчук Александр Караваев
Источник ФК Динамо Киев
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