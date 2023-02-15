Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Лучше всех овладел этим языком Илья Забарный, ушедший в «Борнмут»
Фланговый хавбек «Динамо» Бенито рассказал, кто в команде владеет английским языком лучше всех:
«Все игроки немного разговаривают на английском, но лучше всех владел этим языком Илья Забарный. Он сильно помогал мне в тренировочном процессе, переводил тренера во время теоретических занятий. Мне его будет не хватать.
Владимир Шепелев постоянно пытается помочь – объяснить, перевести. Он неплохо говорит на английском.
Кто самый общительный футболист команды в жизни? Думаю, кум (Денис Гармаш), капитан (Сергей Сидорчук) и Кара (Александр Караваев)».
Защитник Илья Забарный недавно перешел из Динамо в английский «Борнмут».
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