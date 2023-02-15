Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех

Фланговый хавбек «Динамо» Бенито рассказал, кто в команде владеет английским языком лучше всех:

«Все игроки немного разговаривают на английском, но лучше всех владел этим языком Илья Забарный. Он сильно помогал мне в тренировочном процессе, переводил тренера во время теоретических занятий. Мне его будет не хватать.

Владимир Шепелев постоянно пытается помочь – объяснить, перевести. Он неплохо говорит на английском.

Кто самый общительный футболист команды в жизни? Думаю, кум (Денис Гармаш), капитан (Сергей Сидорчук) и Кара (Александр Караваев)».

Защитник Илья Забарный недавно перешел из Динамо в английский «Борнмут».