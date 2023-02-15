НАГЕЛЬСМАНН: «Оба раза, когда ПСЖ нам остро угрожал, там был офсайд»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы очень здорово провели первые 25 минут. Даже удивились тому, сколько времени владели мячом. Не ожидали, что ПСЖ будет столь пассивен.

Первый тайм получился отличным. Нам удался старт второй половины, после чего в игре восстановился баланс. Впрочем, оба раза, когда соперник нам остро угрожал, там был офсайд».

«Бавария» во второй раз выиграла 7 подряд матчей с начала группового этапа Лиги чемпионов. В триумфальном сезоне 2019/20 мюнхенцы победили во всех 11 встречах.