Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Оба раза, когда ПСЖ нам остро угрожал, там был офсайд»
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 04:11
15
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Оба раза, когда ПСЖ нам остро угрожал, там был офсайд»

Наставник «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ»

15 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 04:11
15
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Оба раза, когда ПСЖ нам остро угрожал, там был офсайд»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы очень здорово провели первые 25 минут. Даже удивились тому, сколько времени владели мячом. Не ожидали, что ПСЖ будет столь пассивен.

Первый тайм получился отличным. Нам удался старт второй половины, после чего в игре восстановился баланс. Впрочем, оба раза, когда соперник нам остро угрожал, там был офсайд».

«Бавария» во второй раз выиграла 7 подряд матчей с начала группового этапа Лиги чемпионов. В триумфальном сезоне 2019/20 мюнхенцы победили во всех 11 встречах.

По теме:
ШУПО-МОТИНГ: «Каждый игрок Баварии доказал: сегодня мы жаждали победить»
Серхио РАМОС: «Чувствую вину перед болельщиками. Надо показать характер»
ГАЛТЬЕ: «Бавария заставила нас попотеть. Они здорово давили, заслужили гол»
Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Юлиан Нагельсманн
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору
Футбол | 14 февраля 2023, 18:00 11
Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору
Динамо в контрольном матче уступило Пахтакору

Киевлянам не удалось забить

Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Футбол | 14 февраля 2023, 08:01 18
Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ

Эммануэль Адебайор считает, что «зенит» способен взять европейский трофей

ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
Биатлон | 14.02.2023, 17:10
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15.02.2023, 00:10
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
Бавария выиграла у ПСЖ первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14.02.2023, 23:58
Бавария выиграла у ПСЖ первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Бавария выиграла у ПСЖ первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 8
Футбол
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 20
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
14.02.2023, 01:52 9
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 15
Футбол
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
14.02.2023, 13:02 4
Футбол
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности