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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 03:42 | Обновлено 15 февраля 2023, 04:11
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0

ШУПО-МОТИНГ: «Каждый игрок Баварии доказал: сегодня мы жаждали победить»

Нападающий «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ

15 февраля 2023, 03:42 | Обновлено 15 февраля 2023, 04:11
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ШУПО-МОТИНГ: «Каждый игрок Баварии доказал: сегодня мы жаждали победить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У нас определенно были хорошие периоды. Первые 25 минут были отличными. Мы также мощно начали второй тайм. В конечном счете игра была достаточно равной, но ПСЖ – превосходная команда, так что мы рады победе.

Каждый игрок доказал, что сегодня мы жаждали победить. Знаем, что у нас много индивидуально сильных исполнителей. Надо только объединить это все на поле и биться с первой минуты до последней».

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер отметил: «Мы контролировали ход игры в первом тайме. Мы стали на шаг ближе к четвертьфиналу, однако ответный матч не станет легкой прогулкой».

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Эрик Шупо-Мотинг Ян Зоммер
Источник УЕФА
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