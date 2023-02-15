ШУПО-МОТИНГ: «Каждый игрок Баварии доказал: сегодня мы жаждали победить»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У нас определенно были хорошие периоды. Первые 25 минут были отличными. Мы также мощно начали второй тайм. В конечном счете игра была достаточно равной, но ПСЖ – превосходная команда, так что мы рады победе.

Каждый игрок доказал, что сегодня мы жаждали победить. Знаем, что у нас много индивидуально сильных исполнителей. Надо только объединить это все на поле и биться с первой минуты до последней».

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер отметил: «Мы контролировали ход игры в первом тайме. Мы стали на шаг ближе к четвертьфиналу, однако ответный матч не станет легкой прогулкой».