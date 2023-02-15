Серхио РАМОС: «Чувствую вину перед болельщиками. Надо показать характер»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Чувствую вину перед болельщиками. Нам надо продемонстрировать большой характер в ответной встрече и атаковать более прямолинейно.

Хотим победить и сыграть как можно лучше, но таков футбол. Иногда играешь хорошо, иногда скверно, а в конечном счете все определяет результат. Чем больше будем играть, тем опытнее будем. Мы будем прибавлять».