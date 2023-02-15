Испания15 февраля 2023, 03:19 | Обновлено 15 февраля 2023, 03:49
43
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Серхио РАМОС: «Чувствую вину перед болельщиками. Надо показать характер»
Защитник «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Баварии» в матче ЛЧ
15 февраля 2023, 03:19 | Обновлено 15 февраля 2023, 03:49
43
0
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Чувствую вину перед болельщиками. Нам надо продемонстрировать большой характер в ответной встрече и атаковать более прямолинейно.
Хотим победить и сыграть как можно лучше, но таков футбол. Иногда играешь хорошо, иногда скверно, а в конечном счете все определяет результат. Чем больше будем играть, тем опытнее будем. Мы будем прибавлять».
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