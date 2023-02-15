Килиан МБАППЕ: «Увидел, что возможность для камбэка есть»

Французский форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше.

Ситуация была непредсказуемой. Мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно. Я увидел, что возможность для камбэка есть», – заявил Мбаппе.