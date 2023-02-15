Стало по-иному. ПСЖ после ЧМ играет не так, как до него

Во вторник, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» на своем поле встречался с мюнхенской «Баварией» и потерпел поражение со счетом 0:1.

Как известно, 8 марта в Германии команды проведут ответную встречу и определят обладателя путевки в четвертьфинал.

Поражение от «Баварии» стало для «ПСЖ» пятым во всех турнирах сезона после чемпионата мира в Катаре. В позитиве у парижан значатся 6 побед при одной ничьей. Зато до катарского мундиаля подопечные Кристофа Галтье шли на беспроигрышной серии из 23-х поединков – 19 побед, 4 ничьи.