Умер экс-капитан и бывший тренер Металлиста
Не стало Виктора Аристова
Во вторник, 14 февраля, на 85-м году жизни перестало биться сердце бывшего капитана, а позднее – тренера харьковского клуба «Металлист» Виктора Аристова.
О смерти легендарного человека в истории всего харьковского футбола сообщил футбольный клуб «Металлист 1925».
Виктор Аристов, будучи действующим футболистом, провел за «Металлист» 270 матчей в различных турнирах. На протяжении длительного времени он был капитаном команды. В середине 1990-х годов Аристов был тренером харьковской команды.
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