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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 21:33 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:46
1630
0

Умер экс-капитан и бывший тренер Металлиста

Не стало Виктора Аристова

14 февраля 2023, 21:33 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:46
1630
0
Умер экс-капитан и бывший тренер Металлиста
ФК Металлист 1925. Виктор Аристов

Во вторник, 14 февраля, на 85-м году жизни перестало биться сердце бывшего капитана, а позднее – тренера харьковского клуба «Металлист» Виктора Аристова.

О смерти легендарного человека в истории всего харьковского футбола сообщил футбольный клуб «Металлист 1925».

Виктор Аристов, будучи действующим футболистом, провел за «Металлист» 270 матчей в различных турнирах. На протяжении длительного времени он был капитаном команды. В середине 1990-х годов Аристов был тренером харьковской команды.

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Источник ФК Металлист 1925
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