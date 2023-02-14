Умер экс-капитан и бывший тренер Металлиста

Во вторник, 14 февраля, на 85-м году жизни перестало биться сердце бывшего капитана, а позднее – тренера харьковского клуба «Металлист» Виктора Аристова.

О смерти легендарного человека в истории всего харьковского футбола сообщил футбольный клуб «Металлист 1925».

Виктор Аристов, будучи действующим футболистом, провел за «Металлист» 270 матчей в различных турнирах. На протяжении длительного времени он был капитаном команды. В середине 1990-х годов Аристов был тренером харьковской команды.