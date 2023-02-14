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  4. Жиру и Леау против Кейна и Ко. Милан и Тоттенхэм назвали составы
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:58
653
0

Жиру и Леау против Кейна и Ко. Милан и Тоттенхэм назвали составы

Команды проведут встречу в Милане

14 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:58
653
0
Жиру и Леау против Кейна и Ко. Милан и Тоттенхэм назвали составы
ФК Милан

Итальянский клуб «Милан» и английский «Тоттенхэм» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который в 22:00 по киевскому времени они начнут в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

«Милан»: Тэтэрушану – Тьяу, Калулу, Кьер, Т. Эрнандес, Салемакерс, Крунич, Тонали, Диас, Леау, Жиру.

«Тоттенхэм»: Форстер – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Лангле, Сарр, Скипп, Кулушевски, Сон Хын Мин, Перишич, Кейн.

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Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Милан - Тоттенхэм
Источник Sport.ua
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