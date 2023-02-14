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  4. ПАВЕЛКО: «Попросил у Турции максимальную изоляцию российских футболистов»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:37
253
2

ПАВЕЛКО: «Попросил у Турции максимальную изоляцию российских футболистов»

Глава УАФ – о случившемся с «Минаем»

14 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:37
253
2
ПАВЕЛКО: «Попросил у Турции максимальную изоляцию российских футболистов»
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал инцидент с участием украинского клуба «Минай» в Турции:

«Во-первых, разговаривал с руководством ФК «Минай». Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией, которую в отношении футболистов клуба оказали представители страны-агрессора.

В целом, УАФ гарантирует каждой украинской футбольной команде, где бы она ни выступала, свою всестороннюю поддержку в случае возникновения подобных инцидентов.

Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше от наших команд, но и футболистов других стран также.

В общем, считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Вы же видите, что агрессивная пропаганда пронизывает буквально все слои общества «страны 404». Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других.

Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду 2024 в Париже!

Слава Украине!»

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Комментарии 2
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Alex906
Павелко должен был поблагодарить ребят за то что дали пиздюлей тварям и убийцам 
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0
Alex906
Что за извинительный тон .Мы ни на кого не нападали и не убиваем мирных людей 
Это русские должны искать куда бежать а не мы им помогать
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