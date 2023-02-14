ATP14 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:29
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Брайнин 2,5 часа сражался в дебютном матче в основе челленджеров
К сожалению, Александр уступил норвежцу Виктору Дурасовичу
14 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 14 февраля 2023, 19:29
354
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Украинский теннисист Александр Брайнин (№1106 АТР) не смог развить успех на челленджере в Бахрейне.
После удачного преодоления квалификации Александр 2,5 часа сражался в первом раунде основы против норвежца Виктора Дурасовича (№362 АТР), который тоже стартовал в отборе. К сожалению, Александр уступил в трех напряженных сетах.
Манама. Первый круг
Александр Брайнин (Украина) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:6(6), 1:6, 5:7
Отметим, что это было первое участие Брайнина в основе турниров такой категории.
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