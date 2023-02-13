Александр Брайнин впервые сыграет в основе челленджера

Украинский теннисист Александр Брайнин (№1106 АТР) успешно преодолел квалификацию на челленджере в Бахрейне.

В полуфинале отбора в Манаме украинец одолел пятого сеяного Чон Юн Сона (№357 АТР) из Южной Кореи – 7:5, 6:4, а в финале остановил Динко Динева из Болгарии – 6:1, 6:3.

Для Брайнина это будет первой участие в основной сетке турниров cерии ATP Challenger Tour.

Также в Манаме в основу пробился и Виталий Сачко.