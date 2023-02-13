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ATP
13 февраля 2023, 12:02 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:27
177
0

Александр Брайнин впервые сыграет в основе челленджера

Украинский теннисист преодолел квалификацию на соревнованиях в Бахрейне

13 февраля 2023, 12:02 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:27
177
0
Александр Брайнин впервые сыграет в основе челленджера
Instagram. Александр Брайнин

Украинский теннисист Александр Брайнин (№1106 АТР) успешно преодолел квалификацию на челленджере в Бахрейне.

В полуфинале отбора в Манаме украинец одолел пятого сеяного Чон Юн Сона (№357 АТР) из Южной Кореи – 7:5, 6:4, а в финале остановил Динко Динева из Болгарии – 6:1, 6:3.

Для Брайнина это будет первой участие в основной сетке турниров cерии ATP Challenger Tour.

Также в Манаме в основу пробился и Виталий Сачко.

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Александр Брайнин ATP Манама
Источник Sport.ua
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