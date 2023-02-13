ATP13 февраля 2023, 12:02 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:27
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Александр Брайнин впервые сыграет в основе челленджера
Украинский теннисист преодолел квалификацию на соревнованиях в Бахрейне
13 февраля 2023, 12:02 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:27
177
0
Украинский теннисист Александр Брайнин (№1106 АТР) успешно преодолел квалификацию на челленджере в Бахрейне.
В полуфинале отбора в Манаме украинец одолел пятого сеяного Чон Юн Сона (№357 АТР) из Южной Кореи – 7:5, 6:4, а в финале остановил Динко Динева из Болгарии – 6:1, 6:3.
Для Брайнина это будет первой участие в основной сетке турниров cерии ATP Challenger Tour.
Также в Манаме в основу пробился и Виталий Сачко.
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