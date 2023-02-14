ОФИЦИАЛЬНО. Нойок продолжит карьеру в Казахстане
Александр подписал контракт с «Атырау»
Украинский футболист Александр Нойок продолжит карьеру в Казахстане.
30-летний подписал контракт с «Атырау», подробности соглашение не разглашаются.
Ранее была информация, что Нойок может стать игроком одесского «Черноморца», однако этого не случилось.
Последней командой украинца был «Маккаби» Бней-Рейне.
Александр является воспитанником донецкого «Шахтера». Однако за первую команду «горняков» он так и не сыграл. В Украине Нойок выступал за «Закарпатье», харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург». Также играл за минское и брестское «Динамо», брестский «Рух», кипрский «Аполлон» и российский «Оренбург». Нойок является экс-капитаном молодежной сборной Украины по футболу.
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