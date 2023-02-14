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  4. Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 16:05 |
249
3

Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»

Виктор Микита оценил успех земляков в битве с российскими футболистами

14 февраля 2023, 16:05 |
249
3
Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»
ФК Минай

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита прокомментировал инцидент со стычкой на тренировочных сборах в Турции, во время которого игроки ФК «Минай» подрались с футболистами российского «шинника».

«Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках.

Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК «Минай», с победой над рашистским «шинником» в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции.

Так держать, ребята!», – написал Виктор Микита в фейсбуке.

Отметим, что один из игроков российской команды нарыгал в туалете, после чего нагрубил турецкой уборщице, за что получил физическое замечание от украинских футболистов. После этого он привел своих одноклубников, но в потасовке стенка на стенку украинцы оказались более успешными.

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Виктор Микита учебно-тренировочные сборы Шинник Ярославль Минай российско-украинская война
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Макс Максов
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0
Alex906
Русские пишут в мирное время .непонятно из-за чего украинцы избили русских футболистов .на голову не наладить.ни с того ни с сего .А представьте что будет твориться на Олимпиаде 
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0
Nick.Grabowski
Соромно за таких чиновників.
Краще би похвалився, які умови покращила місцева влада в Закарпатті для розвитку малого та середнього бізнесу, для підриємництва, для освіти та розвитку дітей, молоді?
Чи створені умови для того, щоб громада та суспільство в Закарпатській області розвивалось хоча би на рівні сусідньої Словаччини?
Чи створені прозорі механізми та алгоритми контролю влади (її звітності) з боку громади та суспільства?
Чи є суспільні / громадські спортивні компекси, тенісні корти, басейни, футбольні, баксетбольні майданчики, театри, будинки розвитку хоббі?
Чи цікавиться місцеві чиновники потребами власної громади?
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-3
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