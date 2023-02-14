Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита прокомментировал инцидент со стычкой на тренировочных сборах в Турции, во время которого игроки ФК «Минай» подрались с футболистами российского «шинника».

«Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках.

Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК «Минай», с победой над рашистским «шинником» в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции.

Так держать, ребята!», – написал Виктор Микита в фейсбуке.

Отметим, что один из игроков российской команды нарыгал в туалете, после чего нагрубил турецкой уборщице, за что получил физическое замечание от украинских футболистов. После этого он привел своих одноклубников, но в потасовке стенка на стенку украинцы оказались более успешными.