Глава Закарпатской ОГА: «Поздравляю Минай с победой в кулачных боях»
Виктор Микита оценил успех земляков в битве с российскими футболистами
Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита прокомментировал инцидент со стычкой на тренировочных сборах в Турции, во время которого игроки ФК «Минай» подрались с футболистами российского «шинника».
«Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках.
Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК «Минай», с победой над рашистским «шинником» в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции.
Так держать, ребята!», – написал Виктор Микита в фейсбуке.
Отметим, что один из игроков российской команды нарыгал в туалете, после чего нагрубил турецкой уборщице, за что получил физическое замечание от украинских футболистов. После этого он привел своих одноклубников, но в потасовке стенка на стенку украинцы оказались более успешными.
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