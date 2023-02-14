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Лига конференций
14 февраля 2023, 15:46 |
419
1

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги конференций Шериф – Партизан пройдет без зрителей

В Молдове опасаются пророссийских диверсантов

14 февраля 2023, 15:46 |
419
1
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги конференций Шериф – Партизан пройдет без зрителей
ФК Партизан

Первый матч 1/16 финала Лиги конференций «Шериф» – «Партизан» состоится без зрителей.

Сообщается, что Федерация Футбола Молдовы проинформировала клуб из Тирасполя о решении властей Молдовы провести матч при закрытых трибунах.

Ранее стало известно, что фанатов «Партизана» в Молдову не пустят, так как под видом болельщиков из Сербии собираются заехать пророссийские диверсанты.

Добавим, что летом УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье.

Встреча состоится 16 февраля, начало в 22:00 по Киеву.

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Партизан Белград Шериф Тирасполь Лига конференций российско-украинская война
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Alex906
Твари всегда ищут слабых..Не трогают же Литву или Латвию.которые на порядок больше ненавидят русских потому что боятся что НАТО их уничтожит .а лезут в Молдову которая не входит в НАТО и иметь маленькую армию 
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