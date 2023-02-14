ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги конференций Шериф – Партизан пройдет без зрителей

Первый матч 1/16 финала Лиги конференций «Шериф» – «Партизан» состоится без зрителей.

Сообщается, что Федерация Футбола Молдовы проинформировала клуб из Тирасполя о решении властей Молдовы провести матч при закрытых трибунах.

Ранее стало известно, что фанатов «Партизана» в Молдову не пустят, так как под видом болельщиков из Сербии собираются заехать пророссийские диверсанты.

Добавим, что летом УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье.

Встреча состоится 16 февраля, начало в 22:00 по Киеву.