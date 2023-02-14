Лига конференций14 февраля 2023, 15:46 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги конференций Шериф – Партизан пройдет без зрителей
В Молдове опасаются пророссийских диверсантов
14 февраля 2023, 15:46 |
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Первый матч 1/16 финала Лиги конференций «Шериф» – «Партизан» состоится без зрителей.
Сообщается, что Федерация Футбола Молдовы проинформировала клуб из Тирасполя о решении властей Молдовы провести матч при закрытых трибунах.
Ранее стало известно, что фанатов «Партизана» в Молдову не пустят, так как под видом болельщиков из Сербии собираются заехать пророссийские диверсанты.
Добавим, что летом УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье.
Встреча состоится 16 февраля, начало в 22:00 по Киеву.
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Комментарии 1
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Твари всегда ищут слабых..Не трогают же Литву или Латвию.которые на порядок больше ненавидят русских потому что боятся что НАТО их уничтожит .а лезут в Молдову которая не входит в НАТО и иметь маленькую армию
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