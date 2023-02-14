Пророссийские диверсанты планировали въехать в Молдову под видом фанатов

В последние в мировых СМИ появилась информация о том, что россия планирует государственный переворот в Молдове. Первым эту информацию обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

В четверг, 16 февраля, в Тирасполе состоится матч Лиги конференций между «Шерифом» и сербским «Партизаном». Депутат молдавского парламента Андриан Кептонар, представляющий партию президента Молдовы, Майи Санду, сообщил о том, что под видом фанатов «Партизана» в Молдову должны были прибыть пророссийские диверсанты из Сербии:

«Сначала планировали, что в нашу страну прибудут болельщики сербской команды. Благодаря усилиям спецслужб еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сербская команда будет играть при пустых трибунах – потому что так планировали ввезти диверсантов».