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  4. Динамо – Пахтакор. Луческу определил стартовый состав киевлян
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 15:31 |
1270
0

Динамо – Пахтакор. Луческу определил стартовый состав киевлян

Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

14 февраля 2023, 15:31 |
1270
0
Динамо – Пахтакор. Луческу определил стартовый состав киевлян
ФК Динамо Киев

Во вторник, 14 февраля, «Динамо» проведет очередной матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет команда «Пахтакор» из Узбекистана.

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Яцык, Караваев, Волошин, Супряга.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тренером «Пахтакора» является экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких. Киевляне в последних пяти контрольных поединках выиграли, забив 14 голов и пропустив только один мяч.

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Динамо Киев товарищеские матчи Пахтакор Максим Шацких учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Источник ФК Динамо Киев
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