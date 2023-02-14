Динамо – Пахтакор. Луческу определил стартовый состав киевлян

Во вторник, 14 февраля, «Динамо» проведет очередной матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет команда «Пахтакор» из Узбекистана.

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Яцык, Караваев, Волошин, Супряга.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тренером «Пахтакора» является экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких. Киевляне в последних пяти контрольных поединках выиграли, забив 14 голов и пропустив только один мяч.