Снигур взяла реванш у 18-летней чешки на турнире в Германии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№147 WTA) вышла во второй круг на 60-тысячнике ITF в Германии.

В стартовом матче украинка переиграла 18-летнюю чешку Барбору Палицову (№202 WTA).

Альтенкирхен. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 6:3, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. В прошлом году Дарья проиграла Барборе на турнире ITF W60 в Братиславе.

Следующей соперницей Снигур станет немка Элла Зайдель из Германии, которая получила уайлд-кард от организаторов.