ITF14 февраля 2023, 16:17 |
279
0
Снигур взяла реванш у 18-летней чешки на турнире в Германии
Дарья легко обыграла Барбору Палицову
14 февраля 2023, 16:17 |
279
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№147 WTA) вышла во второй круг на 60-тысячнике ITF в Германии.
В стартовом матче украинка переиграла 18-летнюю чешку Барбору Палицову (№202 WTA).
Альтенкирхен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 6:3, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. В прошлом году Дарья проиграла Барборе на турнире ITF W60 в Братиславе.
Следующей соперницей Снигур станет немка Элла Зайдель из Германии, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 13 февраля 2023, 17:25 6
Виталий Сачко победил АндреяЧепелева в Манаме
Футбол | 14 февраля 2023, 09:50 15
Почему-то обе команды оказались в одном отеле
Футбол | 14.02.2023, 10:50
Теннис | 13.02.2023, 10:46
Футбол | 14.02.2023, 13:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2023, 14:12 6
13.02.2023, 04:55 1
13.02.2023, 17:20 6
12.02.2023, 21:24 104
13.02.2023, 07:35 10
12.02.2023, 17:15 8
12.02.2023, 23:17 8
13.02.2023, 13:29 40