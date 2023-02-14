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  4. Снигур взяла реванш у 18-летней чешки на турнире в Германии
ITF
14 февраля 2023, 16:17 |
279
0

Снигур взяла реванш у 18-летней чешки на турнире в Германии

Дарья легко обыграла Барбору Палицову

14 февраля 2023, 16:17 |
279
0
Снигур взяла реванш у 18-летней чешки на турнире в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№147 WTA) вышла во второй круг на 60-тысячнике ITF в Германии.

В стартовом матче украинка переиграла 18-летнюю чешку Барбору Палицову (№202 WTA).

Альтенкирхен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 6:3, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. В прошлом году Дарья проиграла Барборе на турнире ITF W60 в Братиславе.

Следующей соперницей Снигур станет немка Элла Зайдель из Германии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

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Дарья Снигур Барбора Палицова ITF Альтенкирхен
Источник Sport.ua
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