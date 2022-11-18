ITF18 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:10
239
2
Снигур не смогла выйти в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии
Дарья проиграла сопернице из Чехии
18 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:10
239
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) завершила выступления на турнире ITF W60 в Словакии.
В 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Барборе Палицовой из Чехии (№220 WTA).
Братислава. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 6:1, 2:6, 3:6
В следующем раунде Палицова сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана или Амариссы Кьяра Тот из Венгрии.
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Комментарии 2
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та ну як це???
Не боєць. Вирок остаточний, оскарженню не підлягає.
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