Снигур не смогла выйти в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) завершила выступления на турнире ITF W60 в Словакии.

В 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Барборе Палицовой из Чехии (№220 WTA).

Братислава. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 6:1, 2:6, 3:6

В следующем раунде Палицова сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана или Амариссы Кьяра Тот из Венгрии.