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  4. Снигур не смогла выйти в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии
ITF
18 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:10
239
2

Снигур не смогла выйти в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии

Дарья проиграла сопернице из Чехии

18 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:10
239
2
Снигур не смогла выйти в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) завершила выступления на турнире ITF W60 в Словакии.

В 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Барборе Палицовой из Чехии (№220 WTA).

Братислава. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 6:1, 2:6, 3:6

В следующем раунде Палицова сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана или Амариссы Кьяра Тот из Венгрии.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
та ну як це???
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Sashamar
Не боєць. Вирок остаточний, оскарженню не підлягає.
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