Пресс-атташе Миная: «Драка происходила на этаже россиян»

Пресс-атташе «Миная» Александр Костюк прокомментировал драку игроков команды с представителями российского «шинника»:

«Я общался с руководителем гостиницы. Сказал ему «это ваша ошибка, как вы могли поселить россиян, граждан страны террориста, с нами?». Он пытался «съехать» с разговора. Наше требование было, чтобы россиян не было в отеле. Мы предупреждали об этом организатора собрания. Они заверили нас, что такого не будет, а теперь они говорят, что этот отель поселил у себя, без ведома организаторов, российскую команду. Россияне заселились 12 числа.

Мы узнали об этом, когда пришли на обед, проходили мимо столов и на одном из них увидели эмблему «шинника». Мы в администрацию, требовать, чтобы их выселили, а их просто переселили в другой угол.

Он [русский игрок] просил ее [работницу отеля] обращаться к нему на русском. Наш игрок, который был там, обратился к россиянину — «выходи, мы тебе объясним по-русски». Он вышел, позвал еще игроков. Драки не было ни в холле, ни в лифте. Все было у них на этаже. Когда лифт закрывался, они начали кричать «поднимайтесь к нам, мы вам сейчас покажем», оттуда начали раздаваться возгласы «слава россии». Мы не могли просто стоять в ответ на это.

Драка «команда на команду» началась уже на этаже, где находились россияне. В результате нее никто из минайцев не травмировался».