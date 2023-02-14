ОФИЦИАЛЬНО. Рубен Бараха – новый главный тренер Валенсии

«Валенсия» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Рубена Барахи. Условия контракта с 47-летним испанцем не называются.

На посту главного тренера «Валенсии» Бараха заменил Дженнаро Гаттузо, который был уволен в конце января. Ранее Бараха в качестве тренера работал с «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортингом» Хихон, «Тенерифе» и «Сарагосой».

Бараха является легендой «Валенсии»: он выступал за команду с 2000 по 2010 годы. В 2013 – 2015 годах работал с молодежной командой «Валенсии».