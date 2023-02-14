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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рубен Бараха – новый главный тренер Валенсии
Испания
14 февраля 2023, 15:38 |
240
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рубен Бараха – новый главный тренер Валенсии

«Летучие мыши» нашли замену Дженнаро Гаттузо

14 февраля 2023, 15:38 |
240
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рубен Бараха – новый главный тренер Валенсии
ФК Валенсия

«Валенсия» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Рубена Барахи. Условия контракта с 47-летним испанцем не называются.

На посту главного тренера «Валенсии» Бараха заменил Дженнаро Гаттузо, который был уволен в конце января. Ранее Бараха в качестве тренера работал с «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортингом» Хихон, «Тенерифе» и «Сарагосой».

Бараха является легендой «Валенсии»: он выступал за команду с 2000 по 2010 годы. В 2013 – 2015 годах работал с молодежной командой «Валенсии».

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Рубен Бараха Валенсия Дженнаро Гаттузо
Источник ФК Валенсия
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