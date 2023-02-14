Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:03
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Форвард Миная: «Даже здесь даем понять, какого мы рода»
Даниил Колесник – о массовой драке с футболистами «Шинника»
14 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 14 февраля 2023, 14:03
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21-летний нападающий «Миная» Даниил Колесник рассказал о выигранной драке с футболистами российского «Шинника».
«Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят: «Как они выехали?». Даже здесь мы даем понять, какого мы рода.
Отстаиваем нашу честь, как можем. И где место оркам, вы уже поняли», - написал Колесник в Instagram.
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Але ж головне - бути людиною. Бо людьми не народжуються - ними стають в процесі життя. Триматися людських принципів життя, тримати себе в руках в межах законів та формальних правил - це куди важливіше.
Бути людиною - це бути порядним сім'янином, бути професіоналом, бути чесним у стосунках зі власними сусідами та громадою.
Бути людиною - це куди важливіше від "якого ми роду". Бо на митниці в Закарпатті - там багато фейкових людей, які поважають гроші та матеріальні більше за закони, правила та щось реально людське.
Хіба може людина - брехати, лицемірити, кидати, обкрадати, дурити, розводити, давати і брати хабарі, порушувати домовленності в межах діючого законодавства, дискрімінувати когось?
Тварюки, покидьки, нелюди та мерзотники можуть, але люди (якщо вони справжні, а не фейкові) не можуть.