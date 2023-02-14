Форвард Миная: «Даже здесь даем понять, какого мы рода»

21-летний нападающий «Миная» Даниил Колесник рассказал о выигранной драке с футболистами российского «Шинника».

«Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят: «Как они выехали?». Даже здесь мы даем понять, какого мы рода.

Отстаиваем нашу честь, как можем. И где место оркам, вы уже поняли», - написал Колесник в Instagram.